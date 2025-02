Enfin, WinRAR améliore la gestion du Mark of the Web, ce petit indicateur de sécurité qui signale à l’OS qu’un fichier a été téléchargé sur Internet. Dorénavant, lorsqu’une archive est extraite d’une autre archive déjà marquée comme provenant du web, elle hérite automatiquement du marqueur, sauf si l’option « Propagate Mark of the Web » est désactivée dans les paramètres. Une évolution qui renforce la traçabilité et garantit la sécurité des fichiers contenus dans une archive imbriquée.