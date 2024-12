Ah ! WinRAR, son interface nostalgique des années 90, son modèle shareware bien-aimé, sa pop-up systématique pour vous rappeler que vous avez passé la période d’essai gratuite de 40 jours, son bouton « Fermer » sur lequel vous avez très certainement cliqué plus souvent que vous n’avez changé de chaussettes au cours de votre vie… Voilà près de 30 ans qu’il décompresse les archives sur PC en exclusivité, ou presque, indétrônable face aux solutions alternatives et/ou intégrées au système d’exploitation. WinRAR, c’est un peu le symbole de toute une génération, et d’aucuns craignaient sa lente agonie avec la prise en charge native du format RAR par Windows 11. Mais son équipe de développement n’a pas dit son dernier mot, et continue d’entretenir le projet, plus motivée que jamais.