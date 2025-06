Découverte par le chercheur whs3-detonator et transmise via le programme Zero Day Initiative de Trend Micro, la vulnérabilité CVE-2025-6218 affecte les versions Windows de WinRAR jusqu’à la 7.11. Notée 7.8 sur 10 (haut niveau de sévérité), elle repose sur un contournement du chemin d’extraction défini par l’utilisateur ou l’utilisatrice. En clair, une archive piégée peut contenir des fichiers associés à des chemins relatifs spécialement conçus pour contourner le répertoire d’extraction choisi, et déposer les éléments extraits dans des dossiers système ou de démarrage de Windows, à l’insu des victimes.