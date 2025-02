Comme si le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'était pas assez compliqué, les attaques ont touché un large éventail d'organisations ukrainiennes. Les pirates ont envoyé des e-mails malveillants depuis des comptes gouvernementaux légitimes préalablement compromis. Parmi les cibles, on trouve des services publics essentiels comme Kyivvodokanal, la société d'approvisionnement en eau de Kiev, et Kyivpastrans, le service de transport public de la capitale. Des institutions gouvernementales ont également été visées, notamment le Service exécutif d'État du ministère de la Justice et l'Administration d'État du district de Verkhovyna.

Le secteur industriel n'a pas été oublié, avec des attaques contre l'usine de construction automobile de Zaporizhia (PrJSC ZAZ) et la société SEA, qui fabrique des appareils électroménagers et du matériel électronique. D'autres secteurs comme la santé (pharmacie régionale de Dnipro), les assurances (VUSA) et l'administration locale (conseil municipal de Zalishchyky) ont aussi été ciblés.