Dailymotion : 50 000 € d'amende à cause d'un piratage massif

Un manquement aux obligations de sécurité des données personnelles

Une amende (beaucoup) moins salée que prévu

Souvenez-vous : au mois de décembre 2016, Dailymotion était la cible d'une cyber-attaque ayant conduit au vol de plusieurs dizaines de millions d'identifiants et mots de passe d'utilisateurs du site.Bien que la plate-forme se voulait rassurante à l'époque, et précisait notamment qu'aucune donnée personnelle n'avait été dérobée, il semblerait que la récente enquête de la CNIL ait tout de même révélé plusieurs erreurs réalisées par le site internet.C'est ainsi que Dailymotion s'est récemment vu infliger une amende à hauteur de 50 000 euros pour avoirLa décision de la commission précise :La faille de sécurité a conduit au vol de pas moins de 82,5 millions d'adresses e-mails.Malgré un rapport relativement accablant de la CNIL, mettant notamment en lumière plusieurs manquements élémentaires à la sécurité sur la plate-forme, Dailymotion s'en sort bien.Ayant initialement prévu une amende de 500 000 €, la CNIL avait revu ce montant à la baisse et proposé 100 000 €. L'absence de plainte des utilisateurs concernés et la coopération de la plate-forme ont convaincu la CNIL de revoir à nouveau le montant de l'amende, fixée à 50 000 €.