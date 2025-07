Les experts en cybersécurité évoquent une possible responsabilité du groupe Scattered Spider, un groupe dans le collimateur du FBI. Ce collectif de hackers s'attaquerait en ce moment à l'aviation civile, à l'aide de techniques d'ingénierie sociale sophistiquées. Il compte aussi parmi ses victimes le groupe MGM Resorts et tout récemment l'emblématique marque Adidas. « Nous présentons nos sincères excuses à nos clients et reconnaissons l'incertitude que cela va causer », déclare la PDG Vanessa Hudson. Qantas, peut-être une victime de plus de Scattered Spider.