Les hackers du groupe Cicada 3301 ont réussi à infiltrer les systèmes informatiques des concessions Peugeot, principalement dans la région du Lot-et-Garonne. Et les données dérobées comprennent des éléments particulièrement sensibles. On retrouve par exemple des documents d'identité scannés, des numéros d'immatriculation, les codes VIN des véhicules et des informations géolocalisées sur les stocks. Il y en pour 40 Go de données au total.