Le Parisien se fait l'écho en cette fin de semaine du pirate de l'intranet de l'UNSS, piratage qui a permis aux hackers d'accéder aux infos de l'ensemble des licenciés. Ces derniers représentent pour la saison actuelle près de 1,2 million de personnes. Et peut-être plus grave encore, ces mêmes pirates ont pu accéder aux archives des six dernières saisons.

Résultat, ce 7 795 940 profils qui ont pu tomber entre les mains de ces attaquants. Parmi les informations qui ont été récoltées, les noms, prénoms et établissements fréquentés, ainsi que les adresses mails et postales des encadrants (et, de plus rares fois, les numéros de téléphone).