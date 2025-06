Sebramirez64

Je me souviens que lorsque Parcoursup avait planté, on nous avait dit que c’étaient les Russes, alors que le problème venait des deux pauvres serveurs submergés par les requêtes. C’est tellement pratique d’avoir les Russes et les Chinois. Ça permet d’utiliser la botte secrète : « Ce n’est pas nous, c’est eux. » Eh bien, on n’est pas dans la pâté.