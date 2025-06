L’analyse récente d’une attaque sur un site e-commerce Magento révèle comment un simple lien Google a pu servir de cheval de Troie pour une prise de contrôle à distance du navigateur.

Les attaquants ont utilisé une URL Google OAuth à première vue anodine, du type :

https://accounts.google.com/o/oauth2/revoke? callback=eval(atob('...'))

Dans ce cas précis, le paramètre callback est détourné pour injecter et exécuter un code JavaScript obfusqué, encodé en base64. Le navigateur, en traitant ce lien, va décoder et lancer le script sans que l’utilisateur, ni la plupart des outils de sécurité ne s’en aperçoivent.

Et ce script n’est pas statique : il crée dynamiquement une connexion WebSocket, c'est-à-dire un canal de communication bidirectionnel et persistant entre le navigateur de la victime et un serveur contrôlé par l’attaquant. Dès que la page visitée comporte le mot “checkout” dans son URL — typiquement lors d’un paiement - la connexion s’établit. Chaque information reçue via ce canal est interprétée puis traitée instantanément par le navigateur, ce qui permet notamment d’insérer des formulaires piégés ou de récupérer des données sensibles liées au paiement.