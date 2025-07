Attention à ne pas se mélanger et confondre les incessants appels indésirables des appels frauduleux. Les premiers correspondent à des sollicitations commerciales non désirées, souvent agaçantes mais relativement inoffensives. Les seconds cachent des imposteurs déterminés à subtiliser vos informations personnelles ou votre argent. « On peut voir les appels indésirables comme des mouches agaçantes, tandis que les appels frauduleux sont des guêpes qui peuvent vous faire mal », explique bien Allan Camps, expert en cybersécurité chez Keeper Security.