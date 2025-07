Les violations de données d'entreprises, et on sait qu'elles ont été très nombreuses ces derniers mois, exposent aussi vos informations sensibles. Lorsqu'une société se fait pirater, votre numéro peut se retrouver dans des bases de données malveillantes. « Si certains appels sont juste gênants, d'autres, plus malveillants, peuvent entraîner des fraudes ou même une usurpation d'identité », avertit Allan Camps.