Paprika57

Moi je m’amuse avec eux, si bien qu’ils ne me rappellent jamais

Soit je leur dis « ah oui, ça m’intéresse, ne quittez pas, on se parle dans 5 secondes, je finis ce que je fais et je suis à vous tout de suite ».

Ensuite je mets sur haut-parleur, je pose le tél sur la table du salon et je continue de regarder la télé ou autre chose.

Je l’entends qui m’appelle " Madame…", je réponds aussitôt « oui oui, j’arrive, ne quittez pas » et ainsi de suite.

Ils finissent par raccrocher et terminé, ils ont compris.

Sinon, autre petit jeu : celui du ni oui ni non.

Je décroche, je le laisse parler, je fais mine d’être intéressée, je lui pose une question, il me répond par oui (ou non) et là, je l’interromps : « perduuu, c’était le jeu du ni oui ni non mais comme je vous trouve sympa, je vous laisse une 2ème chance » et je me marre.

Des fois, ils rient avec moi mais la plupart du temps, non.

Il raccroche et basta, plus de nouvelles.

Pour les appels robotisés, je les bloque, surtout quand mon tél m’affiche « spam probable ».