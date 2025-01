olivier.pasquier37150

que çà soit CPF, isolation à un euro, panneau solaire, étude énergétique, le consuel éléctrique , l’inspecteur DPE et autre margoulains…ce sont à la base des entrepreneurs à abuser de la faiblesse de bon citoyens. les pauvres opérateurs téléphoniques sur lequels ont se défoulent nerveusement , ironiquement voir même de moquerie, ils n’y sont pour rien des MAGOUILLES de leurs dirigeants sans etadames.

Encadrer cela c’est comme donner un coup d’épée dans l’eau…une tête est coupée il pousse 3 autres têtes…la preuve depuis bloctel et autres il y a 10 fois plus d’appel frauduleux.

Donc sur la base du HARCELEMENT un citoyen doit pouvoir déclarer une liste d’appels point et avoir à un préjudice morale valorisé par des appels X/par semaine toutes société de démarcharge confondue.

rappel par semaine en moyenne c’est 11 appels pour "l’état à mis en place dans votre région…bla…bla…bla tapez 1 ou tapez 2)…qui est du HARCELEMENT .peut importe si on tape 2 pour être retirer de la liste çà rappel encore pire et d’avantage àprès.

Chère opérateurs téléphonique voir même de messagerie …songéz dès maintenant à changer de voie professionnel…construisez plutôt que de détruire…à méditer pour certains…