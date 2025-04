La publication de l'ANSSI intervient dans le cadre de la conférence sur le processus Pall Mall, organisée les 3 et 4 avril 2025 par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En marge de cet événement, Vincent Strubel, le numéro un de l'ANSSI, a rappelé que « le mode opératoire des attaquants évolue constamment », ce qui oblige l'agence à affronter des menaces de plus en plus variées.