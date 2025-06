Parmi les modèles testés par ERNW, plusieurs références issues de marques connues ont été confirmées comme vulnérables. On y retrouve, chez Sony, les séries WH-1000XM4 à XM6, les écouteurs WF-1000XM3 à XM5, les modèles LinkBuds S, WH-CH720N, ULT Wear, ou encore les WF-C500 et WH-CH520. JBL est également touché avec les Live Buds 3 et les Endurance Race 2, tout comme Bose avec ses QuietComfort Earbuds, Marshall avec les Acton III, Major V, Minor IV ou encore Motif II, et Jabra avec les Elite 8 Active. Les marques Jlab, Teufel, Beyerdynamic, Xiaomi, MoerLabs ou encore EarisMax figurent aussi parmi les fabricants concernés.