Et si votre smartphone ne reçoit plus de mises à jour ? Là, plusieurs options : restez vigilant vis-à-vis des applications que vous installez, évitez les sources de téléchargement non officielles, utilisez un antivirus pour renforcer la sécurité de l’appareil ou, si vous préférez jouer la carte de la prudence, envisagez de troquer votre vieux smartphone contre un modèle plus récent. Vous avez de la chance, les soldes d’hiver courent jusqu’à ce soir.