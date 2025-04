Les vulnérabilités AirBorne, dévoilées par la société Oligo Security, affectent plus précisément le protocole AirPlay d’Apple et son kit de développement (SDK). Ce dernier est utilisé par de nombreux fabricants tiers pour intégrer la diffusion sans fil dans leurs appareils. Au total, 23 failles ont été identifiées, dont certaines permettent à un attaquant présent sur le même réseau Wi-Fi de prendre le contrôle d’un appareil sans aucune interaction de l’utilisateur, ce que l’on appelle une attaque « zero-click ».

Le cœur du problème réside dans la gestion des données transmises via AirPlay : des défauts de validation dans le traitement des plists (fichiers de propriétés utilisés par Apple pour échanger des commandes) ouvrent la porte à des corruptions de mémoire et à l’exécution de code arbitraire. Deux failles majeures, CVE-2025-24252 et CVE-2025-24132, sont dites "wormable". Une fois un appareil compromis, le logiciel malveillant agit comme un ver (worm) et peut se propager automatiquement à d’autres terminaux sur le même réseau. Une simple enceinte ou un téléviseur se transforme ainsi en relais d’attaque potentielle.