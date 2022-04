380 vulnérabilités recensées sur les services Apple en 2021... Safari figure en tête de liste

Le défaut CVE-2021-30858 est le plus dangereux détecté chez Apple, avec un score CVSS de 8.8 / 10. Les appareils menacés sont les iPhone et iPad sur IOS 14.8 et les Mac avec macOS Big Sur 11.6. Cette vulnérabilité permet d'infiltrer des malwares et ransomwares sur l'appareil, et ensuite d'exfiltrer des données personnelles et des identifiants. Les utilisateurs peuvent se protéger seulement en mettant à jour leurs appareils dès que possible.