Avis AtlasVPN : prix, fonctionnalités, sécurité, vitesse… que vaut le service face à la concurrence ?

La version mobile d’AtlasVPN était par le passé considérée comme beaucoup trop limitée dans les fonctionnalités qu’elle permettait. Ayant subi de nombreuses mises à jour au fil des années, elle est désormais beaucoup plus acceptable pour les utilisateurs réguliers et apparaît dans de nombreux points similaire à celle des versions dédiées aux ordinateurs. Simple d’utilisation et ergonomiquement intuitive, elle se divise en plusieurs parties :

l’option Home permet de gérer la connexion VPN et de choisir le lieu auquel on souhaite se connecter.

l’option Assistant correspond à la possibilité d’accéder à la surveillance des fuites de données. On y entre une adresse mail et l’application constate si cette dernière a subi des fuites ou non.

l’option Parrainage permet d’inviter des amis à rejoindre AtlasVPN afin de bénéficier de plus de jours d’abonnement premium en plus (pour ceux qui utilisent la version d’essai gratuite).

les Réglages permettent d’activer Safebrowse (qui empêche l’utilisateur d’accéder à des sites malveillants) et le killswitch.

le menu Aide offre la possibilité à l’utilisateur d’accéder à tout un tas de guides et au service client d’Atlas VPN.

enfin, pour les possesseurs de la version gratuite, une option Premium est mise en évidence afin de leur permettre d’effectuer la transition vers la version payante plus simplement

Il est important de noter que les versions Android et iOS ont quelques différences minimes. Par exemple, iOS bénéficie d'une option “Improve Me” dans le panneau des réglages. Cette dernière permet à l’application d’envoyer un certain nombre de données à Atlas pour améliorer le service sur le long terme (crashs, bugs, etc). iOS emploie par ailleurs le SafeBrowse Plus, qui correspond la possibilité de bloquer les publicités lors de la navigation en ligne, en plus de protéger l’utilisateur lorsqu’il tente d’entrer dans des sites risqués d’un point de vue sûreté.