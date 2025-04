On rappellera ainsi que, selon Amnesty International, CVE-2024-53197 faisait partie d’un exploit en trois temps, utilisé pour espionner un militant serbe en décembre 2024. Elle aurait été combinée à CVE-2024-53104 et CVE-2024-50302 pour contourner les protections d’Android et accéder à ses données. Ces deux dernières failles avaient déjà été corrigées, respectivement en février et mars derniers, par Google qui, avec cette mise à jour d’avril, neutralise donc le dernier maillon de la chaîne d’attaque.