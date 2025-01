Introduit avec les iPhone 15 et 15 Pro, l’ACE3 fait en réalité beaucoup plus que gérer la recharge des appareils. Conçu par Texas Instruments pour Apple, il s’agit d’un microcontrôleur à part entière, capable de piloter une pile USB complète et de dialoguer avec des systèmes internes sensibles, comme le JTAG, utilisé pour le débogage, et le SPMI, qui régule l’alimentation. Autrement dit, ce composant est une pièce maîtresse dans l’écosystème matériel d’Apple – et un point d’entrée potentiel pour des attaques ciblées.