Apple : la puce de sécurité T2 peut être piratée, mais ne peut pas être corrigée

Les puces T2 sont conçues sur une base bien connue des hackers : le chipset A10, qui équipait notamment les iPhone 7 et 7 Plus. Un socle de connaissance qui a fait germer l’idée qu’une approche rappelant celle du jailbreak devrait être possible afin d’en faire tomber les barrières. Dont acte.

En conjuguant l’exploit baptisé Checkm8 et Blackbird, découvert récemment, des pirates sont parvenus à prendre le contrôle de la puce T2 et, in fine, de l’ordinateur qui en est équipé.

Dans les faits, cette vulnérabilité permet surtout aux hackers d’injecter du code malveillant et de l’exécuter pour faire à peu près ce qu’ils veulent sur l’ordinateur cible. Selon ironPeak, cela est possible parce qu’ « Apple a laissé une interface de débogage ouverte dans la puce de sécurité T2 livrée aux clients, permettant à n’importe qui d’entrer en mode de mise à jour du micrologiciel de l’appareil (DFU - Device Firmware Update) sans authentification ».

« En utilisant cette méthode, il est possible de créer un câble USB-C qui peut automatiquement exploiter votre périphérique macOS au démarrage », approfondit la firme de sécurité belge. Conséquemment : plus aucune donnée hébergée sur le Mac n’est en sécurité.