Apple dépose un brevet de batterie à hydrogène pour ses MacBook et iPad

Directement dans le brevet, Apple avance des motivations notamment politiques à cette recherche de sources d'énergie alternatives pour ses appareils. L'enseigne déclare : « La dépendance continue de notre pays aux combustibles fossiles a forcé notre gouvernement à maintenir des relations politiques et militaires complexes avec des gouvernements instables au Moyen-Orient, et a également exposé nos côtes et nos citoyens aux risques du forage en mer ».

L'hydrogène est une piste déjà explorée depuis longtemps par les grands noms de l'informatique. En juillet, Microsoft l'a utilisé au cours d'un test d'alimentation de ses datacenters. Néanmoins, le développement nécessaire reste important, et le rôle effectif de l'hydrogène est toujours marginal.