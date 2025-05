Ce fut le début d'une longue série de drames, puisqu'entre 2011 et 2012, plus d'une vingtaine de sources de la CIA ont été exécutées ou emprisonnées en Chine. Des événements qui ont mené au démantèlement du réseau. Mais plus de dix ans plus tard, de nouvelles informations à leurs sujets continuent d'émerger.