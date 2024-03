Œil pour œil, dent pour dent : la CIA a elle aussi financé des fermes à trolls pour déstabiliser la Chine

On le sait désormais très bien, Internet n'est plus un bac à sable tranquille où l'on ne fait que s'échanger des vidéos amusantes et des articles de Clubic.com. Ce réseau est devenu l'une des artères les plus importantes de notre société, connectant non seulement la majorité des individus, mais également de nombreuses infrastructures critiques entre elles.

Il n'est donc pas surprenant que des gouvernements y consacrent des ressources de plus en plus importantes, tant à des fins défensives qu'offensives. Et, à ce petit jeu, tous les coups sont permis de part et d'autre du Pacifique.