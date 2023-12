Meta fait le ménage en Chine : un réseau de milliers de faux comptes démantelé !

Le rapport explique n'avoir pas clairement su déterminer si cette approche avait pour objectif « d'amplifier les tensions partisanes, de créer des audiences importantes parmi les supporters de ces politiciens, ou de faire apparaître ces comptes plus authentiques ». Ce qui est certain, c'est que Meta et surtout les autorités américaines prennent très au sérieux ces opérations d'influence étrangères, le département de la sécurité intérieure ayant ainsi averti en septembre dernier que leur nombre et leur sophistication étaient en nette augmentation. Avec une échéance présidentielle dans moins d'un an, on comprend aisément pourquoi.