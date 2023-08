Chasse aux faux comptes : Meta frappe fort contre la propagande prochinoise

La majorité des commentaires sur les articles provenaient d'autres faux comptes, qui tentaient de faire croire qu'ils étaient plus populaires qu'ils ne l'étaient. Ben Nimmo a indiqué que le groupe à l'origine des comptes était également actif sur X.com (ex-Twitter), Reddit, YouTube, TikTok, Pinterest et des dizaines d'autres plateformes sociales, et qu'il s'agit d'une opération à la fois « vaste et persistante », que Meta va continuer de traquer.