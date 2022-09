Faux sites, faux comptes et réseaux sociaux : comment la Russie fait sa campagne anti-Ukraine en Europe

Il s'agit de l'opération d'origine russe la plus importante et la plus complexe que nous ayons déjouée depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle présentait une combinaison inhabituelle de sophistication et de force brute. Les sites web usurpés et l'utilisation de nombreuses langues ont exigé un investissement aussi technique que linguistique. L'amplification sur les médias sociaux, en revanche, reposait principalement sur des publicités sommaires et des faux comptes.