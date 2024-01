Sur fond de guerre économique, les services secrets chinois investiraient massivement dans l'IA pour démasquer les barbouzes américaines

Cette nouvelle enquête, publiée dans le New York Times le 27 décembre dernier, ne fait que confirmer les soupçons d'agressivité grandissante du gouvernement chinois quant à l'espionnage industriel, mais aussi politique. De nombreux agents ont ainsi été interviewés conjointement dans cette enquête, et s'accordent sur un point : la Chine bénéficierait à l'heure actuelle de centaines de millions de dossiers sur des particuliers et des fonctionnaires, suite à un vol massif d'informations depuis plus d'une dizaine d'années. Si les humains ne peuvent probablement pas tirer un quelconque usage de ces informations, il n'en va pas de même pour l'IA : elle serait ainsi capable de repérer les données intéressantes pour ensuite les isoler et les rendre effectives dans des mains humaines. Parmi les données piratées, on parle ainsi d'empreintes digitales, des informations financières, des dossiers de santé, etc.