Le groupe UNK_DropPitch, lui, a choisi une approche différente, pourtant tout aussi redoutable, en ce qu'elle cible surtout les analystes financiers de grandes banques d'investissement. Ces spécialistes, experts dans l'évaluation des entreprises taiwanaises de semi-conducteurs, possèdent des informations stratégiques cruciales sur les tendances du marché, les performances financières et les projections d'investissement. Les pirates se font donc passer pour des entreprises fictives comme « Yuanfu Investment Consulting Co., Ltd. » et proposent des collaborations commerciales lucratives.