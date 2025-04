Les cyberattaques auraient ciblé l'enregistrement des compétitions, les systèmes d'inscription, et ceux de gestion des arrivées et départs. D'après les autorités de l'empire du Milieu, plus de 270 000 cyberattaques provenant de l'étranger auraient été détectées pendant l'événement. Le but présumé ? Voler les informations personnelles des athlètes et participants, mais aussi perturber la fête.