Pour le moment, l'étendue de la brèche n'est pas encore pleinement connue des autorités. Le département du Trésor travaille actuellement avec le FBI et le Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) pour savoir combien de documents et de stations de travail ont été touchées, et combien de temps l'accès a duré.

Pour rappel, il s'agit de la seconde cyberoffensive d'origine chinoise détectée aux États-Unis en quelques mois. Au mois d'octobre dernier, on apprenait que le groupe de hackers connu sous le nom de Salt Typhoon avait piraté les réseaux de télécommunications américains, et aurait pu durant plusieurs mois accéder aux SMS non cryptés et aux journaux d'appels de nombreuses personnalités politiques du pays.