Comme le fait remarquer le New York Times, de nombreuses informations critiques pourraient avoir été obtenues. Parmi celles-ci, l'identité « des personnes qu'ils ont appelées et auxquelles ils ont envoyé des SMS, la fréquence de leurs communications avec certaines personnes et la durée de ces communications […]. Ce type de données de communication pourrait être encore plus utile si des pirates informatiques pouvaient les observer en temps réel. »

Les spécialistes du secteur pensent que cette attaque pourrait provenir du groupe Salt Typhoon, un des groupes de cyberespionnage affilié au gouvernement chinois les plus dangereux du moment. Le FBI s'inquiète de son côté quant à l'ampleur réel des données qui ont pu être interceptées, et le nombre de personnes qui ont été visées par cette opération. Il n'est ainsi pour le moment pas certain qu'ils aient pu accéder aux SMS envoyés par ces mêmes victimes. Reste que le coup est dur, à un peu plus d'une semaine de l'élection aux États-Unis.