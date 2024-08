D'autres opérations auraient consisté en un ciblage d'un certain nombre de fonctionnaires et de responsables américains. Les hackers iraniens auraient même cherché à taper assez haut, « en tentant en vain de se connecter à un compte appartenant à un ancien candidat à l'élection présidentielle » d'après Microsoft.

Enfin, « ils ont lancé des opérations qui, selon Microsoft, visent à obtenir des renseignements sur les campagnes politiques et à leur permettre d'influencer les élections à l'avenir. » Microsoft explique avoir partagé ces informations avec les autorités concernées, et avoir aussi observé le même genre de mouvement du côté de groupes liés à la Chine et à la Russie.