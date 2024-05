Israël crée un "cyberdôme" avec d'autres pays comme la France pour se protéger des cyberattaques de l'Iran

Mais Israël ne déploie pas ce cyberdôme au hasard. Car s'il est bien un ennemi qu'elle souhaite contrer pour protéger ses institutions et sa population, c'est bien l'Iran. Et pour cause.

Depuis le début de la guerre contre le Hamas, les cyberattaques contre Israël ont considérablement augmenté, et l'Iran joue un rôle central dans cette escalade.

À partir du 7 octobre 2023, le nombre de cyberattaques a triplé. En seulement trois mois, Israël a enregistré 3 380 incidents, soit 2,5 fois plus que les autres années. Parmi ces attaques, environ 800 ont été classées comme ayant un « potentiel de dommage significatif ».

Les techniques des cyberpirates n'ont cependant rien d'innovant. Ils utilisent des campagnes de phishing comme celle qui a ciblé F5, la société américaine de sécurité des réseaux en décembre 2023 via des e-mails envoyés aux responsables de l’entreprise, qui contenaient un malware en guise de mise à jour du système.