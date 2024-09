Ccts

On a vu ces dernières années plusieurs cas de logiciels malveillants découverts dans des équipements du commerce (clé USB, PC…). les enquêtes montraient des malveillances directement sur les chaines de production, au moment de l’installation, avec des master corrompus.

C’est assez facile à faire et on peut imaginer la complexité de détecter cela pour des ordinateurs d’entreprise ou de gouvernements par ex. Il y avait un super documentaire sur une plateforme (je ne sais plus laquelle) sur les techniques d’espionnage passées et actuelles. C’est assez génial de voir l’évolution. Aujourd’hui c’est presque plus facile. Quand on voit les chaussures micro; les sculptures avec appareil photo et enregistreur…les micros cachés dans les piliers du bâtiment à la construction avec des câbles qui passaient dans le système d’évacuation d’eau jusqu’aux égouts et les enregistrement récupérés pendant des années par des faux agents de l’assainissement…