Les explosions de talkies-walkies, survenues mercredi 18 septembre dans la banlieue nord de Beyrouth, dans l'est et dans le sud du pays, ont au moins fait 9 morts et plus de 300 blessés selon le ministère de la Santé libanais. Ces détonations étaient une nouvelle fois coordonnées, puisqu'elles ont eu lieu dans plusieurs régions du pays.