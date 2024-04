Israël est le pays le plus ciblé par les cyberattaques à mesure que le conflit au Moyen-Orient prend de l'ampleur

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, elle a utilisé les cyberattaques comme une arme stratégique pour cibler l'Ukraine avant et pendant l'invasion. Ces attaques ne se sont pas limitées à l'Ukraine, mais ont également visé les États-Unis et les alliés européens de l'Ukraine au cours des deux années qui ont suivi le début de la guerre.

Au Moyen-Orient, le cyberconflit prend une forme différente. Les participants au conflit ont des forces et des limites différentes, ce qui les rend plus asymétriques. L'Iran et le Hamas sont des adversaires plus opportunistes. Les opérations militaires d'Israël ont limité la capacité de réponse du Hamas, et le pays possède les capacités cyberoffensives les plus sophistiquées de la région.



Une augmentation significative des cyberattaques a ainsi été observée avant et après le 7 octobre, tandis que des niveaux d'activité beaucoup plus modestes ont visé Israël cette année.