En 2022, les cyberattaques russes contre les pays membres de l'OTAN ont augmenté de 300 %

Le schéma de ces assauts a connu deux temps, d'après le même rapport. Alors que les attaques contre l'Ukraine étaient particulièrement violentes durant les quatre premiers mois, avec notamment un haut niveau de coordination lors de l'offensive initiale en février 2022, elles ont ensuite vu leur rythme ralentir.

Surtout, et c'est l'une des découvertes intéressantes de la note publiée, la guerre a entraîné une restructuration de l'écosystème cybercriminel d'Europe de l'Est. Des groupes de pirates se sont en effet scindés sur la base d'allégeances politiques différentes, et certains ont même perdu des opérateurs importants. De quoi rendre leurs futures activités plus difficilement prédictibles, selon le TAG. Et ce, alors que les agressions contre les pays du Vieux Continent pourraient s'intensifier.