Pour identifier les civils proches du Hamas, l’armée israélienne utilise... Google Photos

Dans les films, on peut voir les militaires, les forces de l'ordre et autres espions utiliser des machines et des logiciels ultra-sophistiqués qui permettent d'identifier des individus sur une photo ou une vidéo. La fiction n'est pas si éloignée de la réalité, et les autorités du monde entier, même en France, disposent de tels outils dans leur arsenal. Une société israélienne basée à Tel Aviv, Corsight, a conçu un programme de ce genre qui est actuellement utilisé par l'armée israélienne pour « débusquer toute personne ayant des liens avec le Hamas ou d'autres groupes militants », rapporte le New York Times.

La technologie de Corsight promet de reconnaître avec précision les individus dont le visage n'est pas entièrement exposé, même sur des prises de vue par drone, dans une obscurité relative ou sur des clichés de mauvaise qualité. Toutefois, l'outil n'est pas parfait et, selon des agents des services de renseignement israéliens, il peut avoir de grandes difficultés à reconnaître des visages défigurés ou granuleux. Ce qui, nous en conviendrons, est fréquent lors d'un conflit armé.

Et, bien évidemment, ce processus peut générer des faux positifs, un défaut majeur des technologies de reconnaissance faciale déjà pointé du doigt.