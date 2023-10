Vérifiez l'origine réelle d'une photo : Google lance "À propos de cette image"

Pour profiter de cette fonctionnalité, vous pourrez y accéder via le menu à trois points depuis les résultats de recherche, et Google Images. L'outil « À propos de cette image » doit vous révéler les origines d'une photo. Les utilisateurs pourront retracer le moment où l'image a été indexée pour la première fois par Google, et les métadonnées pourraient donner des indices sur le fait que l'image a été générée par une IA ou non.