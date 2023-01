L'Iran annonce avoir déjoué une cyberattaque contre sa Banque centrale

L'Iran est secoué par de nombreuses émeutes violemment réprimées depuis la mort, le 16 septembre dernier, de la jeune Mahsa Amini, qui avait été arrêtée et mise en détention par la police des mœurs. En plus des interventions policières, les autorités tentent de juguler la révolte en entravant les communications sur le Net.

De l'autre côté des frontières, de nombreux groupes de hackers sont passés à l'action pour affaiblir les fondations de l'État. « Ces derniers jours, le plus grand volume d'attaques étrangères, qui ont été repoussées, a eu lieu contre les banques et les institutions financières, les fournisseurs d'accès à Internet et les infrastructures de communication », explique ainsi Amir Mohammadzadeh Lajevardi.

De plus, les Iraniens voient les moyens de passer au-delà des limites imposées par les autorités se multiplier. Les services de Starlink commencent petit à petit à être disponibles alors que WhatsApp propose maintenant une fonctionnalité pour contourner la censure.