Charlie Hebdo piraté, la justice enquête

Charlie Hebdo est revenu au cœur de l'actualité ces derniers jours en publiant un concours de caricatures sur le régime iranien. Le journal a publié des dizaines de dessins plus féroces les uns que les autres, avec comme objectif assumé de réaliser « la caricature la plus drôle et méchante d'Ali Khamenei, Guide suprême de la République islamique d'Iran ».