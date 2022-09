Elon Musk a de bonnes intentions, mais Starlink ne sert probablement à rien en Iran

La difficulté pour obtenir le bon équipement n'est pas le seul obstacle à la pertinence du service en Iran. En effet, Starlink nécessite l'utilisation d'antennes paraboliques. Or, celles-ci sont généralement assez visibles, et la répression iranienne est parfaitement rodée pour les repérer et les détruire. Si bloquer ou intercepter les fréquences utilisées par ces antennes n'est pas des plus évidents, le routeur de Starlink ne fournit qu'un accès Wi-Fi, ce qui présente son lot de risques et de désavantages dans un tel contexte de censure.