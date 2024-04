Le chef du FBI très inquiet face à la menace des cyberpirates chinois, prêts à "provoquer la panique et briser la volonté de résistance de l'Amérique"

Les efforts incessants des cyberpirates chinois pour infiltrer et maintenir leur présence dans les infrastructures critiques augmentent la pression sur les organisations américaines. Cela fait plus d'une décennie que ces organisations font face à des groupes de cyberespionnage et de cybercriminels soutenus par la Chine. Pour appuyer des initiatives économiques comme Made in China 2025 et plusieurs autres plans quinquennaux, Pékin a, pendant des années, utilisé des groupes de cyberattaques pour dérober systématiquement la propriété intellectuelle et les secrets commerciaux des entreprises dans des secteurs clés.



Les cibles de ces attaques sont diverses et comprennent des organisations dans des domaines tels que la biotechnologie, l'aviation, l'intelligence artificielle, l'agriculture et la santé. Wray a souligné que la Chine est engagée dans le vol de propriété intellectuelle et d'expertise le plus important et le plus sophistiqué de l'histoire du monde.



Au cours des derniers mois, le groupe Volt Typhoon a été l'un des acteurs les plus visibles de ce que les États-Unis considèrent comme l'agression effrénée de la Chine dans le cyberespace. L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) et les fournisseurs de services de sécurité ont signalé à plusieurs reprises cette année les intrusions de ces acteurs malveillants dans les réseaux d'infrastructures critiques et les environnements technologiques opérationnels américains. Le but de ces intrusions est d'établir une présence sur ces réseaux et d'attendre des instructions pour lancer des attaques. L'année dernière, le New York Times a révélé que Volt Typhoon avait attaqué des bases militaires, ce qui a conduit les responsables de l'administration Biden à reconnaître que les logiciels malveillants de cet acteur étaient plus répandus sur les réseaux américains qu'on ne le pensait auparavant.