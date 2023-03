Évoquant la Chine et la Russie, les États-Unis dévoilent leur stratégie pour renforcer leur cyberdéfense

Dans son exposé, le gouvernement américain désigne tout particulièrement la Chine comme « la menace la plus large, la plus active et la plus persistante pour les réseaux gouvernementaux et le secteur privé. » Selon Washington, l'empire du Milieu est le seul à avoir l'intention de remodeler l'ordre international et le seul à posséder de telles capacités diplomatiques, militaires, économiques et technologiques.