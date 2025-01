Mais le contrôle des exportations des éléments essentiels aux batteries n'est que la partie émergée de l'iceberg de la stratégie de l'Empire du Milieu. On l'a vu, Pékin a récemment interdit la vente aux États-Unis de matériaux critiques pour l'industrie des semi-conducteurs : gallium, germanium et antimoine. Ces composants sont nécessaires à la fabrication des puces par radiofréquence utilisées dans les smartphones et les communications satellites.

Et comme si cela n'était pas suffisant, le ministère du Commerce vient d'ajouter 28 entreprises américaines à sa liste noire, dont les géants de la défense Lockheed Martin et Raytheon Missiles & Defense. Si cela ne montre pas la volonté de Pékin d'utiliser son arsenal réglementaire comme levier de négociation, alors on botte en touche.

La liste de contrôle des exportations, calquée sur la « liste des entités » du département américain du Commerce, cible spécifiquement les technologies à double usage. Les experts y voient une réponse directe aux restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs imposées par l'administration Biden. À voir comment Donald Trump va s'occuper du dossier.