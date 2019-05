Véhicule électrique : les constructeurs chinois bénéficient de la bonne production de Lithium du pays

La Chine détient deux tiers du marché mondial du lithium

Un fossé qui se creuse entre constructeurs chinois et étrangers, surtout face au risque de pénurie

En ce qui concerne la production de, on peut dire que ladétient à la fois le beurre et l'argent du beurre. En possédant deux tiers du marché du lithium , une part colossale, son quasi-monopole dans le secteur lui permet d'être leader dans un autre secteur qui fait son miel du lithium : la construction de véhicules automobiles. Un avantage compétitif de masse qui a tendance à faire grincer des dents la concurrence.Alors que le marché voit apparaître des fournisseurs des quatre coins du monde - Australie, Chili ou encore Argentine pour ne citer qu'eux -, la Chine s'affiche comme un colosse en détenant deux tiers du marché. Un marché qui attire en masse les constructeurs étrangers pour produire leur batteries lithium-ion, mais qui pose un problème de congestion du marché et de manque d'offre, s'alarme Ralf Speth, PDG de Jaguar Land Rover . Et la situation ne risque pas de s'arranger d'ici «», d'autant que rien qu'en termes de logistique, les constructeurs chinois de batteries et véhicules électriques sont les plus favorisés dans cette situation.Selon Bloomberg , cet avantage concurrentiel chinois dans la production de lithium ne va faire que, tout particulièrement par rapport aux Etats-Unis.Alors que la production américaine en lithium ne représente que 10% du marché mondial, la transformation du cadre législatif annoncée la semaine dernière pourrait permettre d'accélérer la production minière sur le territoire. Mais qu'il s'agisse de la Chine ou des Etats-Unis, les deux éternels rivaux pourraient faire face à un même problème de taille : une «» comme l'a déclaré Sarah Maryssael, directrice de l'approvisionnement mondial des matériaux dédiés aux batteries de Tesla, lors d'une conférence à Washington . Une pénurie qui pourrait, malgré tout, favoriser la Chine tant ses capacités de production sont élevées.