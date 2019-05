Nickel, cuivre, lithium... Tesla s'inquiète des ressources nécessaires pour fabriquer les batteries

Une pénurie à prévoir « dans un futur proche »

Vers une production domestique pour ne plus se montrer « vulnérable » face aux exportateurs

À l'occasion d'une conférence à Washington,n'a pas caché ses inquiétudes concernant lesindispensables pour la production de batteries électriques . Des ressources qui s'amenuisent drastiquement, tout particulièrement en ce qui concerne le nickel, l'un des minerais les plus importants dans la production de Tesla. Pour pallier cette prochaine pénurie, une sénatrice a profité de cette conférence pour rallier l'industrie à son projet de loi visant à booster la production domestique de ces matériaux précieux.La conférence Benchmark Minerals Intelligence organisée à Washington ce 2 mai a dû inquiéter plus d'un investisseur. Selon Reuters, Sarah Maryssael, à la tête de l'approvisionnement mondial des matériaux dédiés aux batteries de Tesla, prévoit une inexorable «». Uneà prévoir «» et qui pourrait aussi toucher lequi, bien que produit dans le monde entier, représente un matériau précieux pour Tesla.Le reste de l'industrie s'inquiète davantage de la production dequi englobe très peu de fournisseurs. Tesla a fait le choix de minimiser sa consommation de cobalt dont lesont mauvaise presse. La République démocratique du Congo, l'un des premiers producteurs de cobalt, aurait par exemple largement recours au travail des enfants.Pour Sarah Maryssael, les constructeurs automobiles et de batteries auraient tout intérêt àpour s'approvisionner en matériaux. Derrière l'aspect pratique, ne serait-ce qu'en termes de logistique et de liens privilégiés, le désir de s'affranchir des oligopoles des matériaux reste palpable, surtout lorsque l'on sait que la Chine produit deux tiers des batteries lithium-ion et a la main-mise sur la production de lithium mondiale.Lisa Murkowski, sénatrice républicaine, espère pouvoir faire adopter le Minerals Security Act , une loi visant à faciliter l'extraction de minéraux comme le lithium et le graphite directement sur le territoire américain. Cette loi pourrait permettre aux producteurs de batteries américains de puiser dans la production de minéraux domestique et ne plus se montrer «» et «» face à un fournisseur étranger comme la Chine.